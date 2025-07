Capeggiano la classifica nei cruciverba: la soluzione è Primi

PRIMI

Curiosità e Significato di Primi

La soluzione Primi di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Primi per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Primi? Capeggiano la classifica significa occupare il primo posto o essere in cima a una graduatoria. È un modo per sottolineare che qualcuno o qualcosa domina o è leader in un determinato settore. La parola primì indica proprio questa posizione di privilegio e prestigio, rappresentando il massimo riconoscimento in una competizione o lista. Insomma, essere i primi vuol dire essere al top!

Come si scrive la soluzione Primi

Hai trovato la definizione "Capeggiano la classifica" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

R Roma

I Imola

M Milano

I Imola

