Assiste madri e neonati nei cruciverba: la soluzione è Ostetrico

Home / Soluzioni Cruciverba / Assiste madri e neonati

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Assiste madri e neonati' è 'Ostetrico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OSTETRICO

Curiosità e Significato di Ostetrico

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Ostetrico, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Ostetrico? Un ostetrico è un professionista specializzato nell'assistenza a madri e neonati durante la gravidanza, il parto e il puerperio. Si occupa di monitorare la salute della mamma e del bambino, offrendo supporto fisico e emotivo in momenti fondamentali. La sua presenza garantisce un percorso più sicuro e sereno per tutta la famiglia, contribuendo alla nascita di nuove vite con competenza e cura.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Nel menu dei neonatiSi dà ai neonatiMadri di grizzlyAssiste infortunati sul lavoroIl gruppo che assiste il capo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Ostetrico

Hai davanti la definizione "Assiste madri e neonati" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

O Otranto

S Savona

T Torino

E Empoli

T Torino

R Roma

I Imola

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

V I E C L L A R O E T V O T I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CIVITELLA ROVETO" CIVITELLA ROVETO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.