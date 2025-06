Il gruppo che assiste il capo nei cruciverba: la soluzione è Staff

STAFF

Hai risolto il cruciverba con Staff? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Staff.

Perché la soluzione è Staff? Il termine staff si riferisce al gruppo di persone che supporta e assiste il capo o un dirigente, offrendo competenze e assistenza nelle attività quotidiane. Sono i collaboratori e i membri di un team che lavorano insieme per raggiungere obiettivi comuni, garantendo efficienza e ordine. In ogni organizzazione, uno staff competente è fondamentale per il buon funzionamento e il successo delle operazioni.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un gruppo di professionistiInsieme di collaboratoriL insieme dei collaboratoriIl gruppo che collabora con il capoIl gruppo che aiuta il capoIl gruppo vicino al capo

Hai davanti la definizione "Il gruppo che assiste il capo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

T Torino

A Ancona

F Firenze

F Firenze

