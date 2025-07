Antica città siriana nei cruciverba: la soluzione è Ebla

EBLA

Curiosità e Significato di Ebla

Perché la soluzione è Ebla? Ebla era una antica città-stato situata in Siria, famosa per essere uno dei primi centri di civiltà nel Medio Oriente. Fondata circa 3000 anni fa, ha contribuito allo sviluppo della scrittura cuneiforme e alla cultura della regione. Oggi, le sue rovine testimoniano un passato ricco di storia e innovazione, rendendola un sito archeologico di grande valore per gli studiosi e gli appassionati di antichità.

Come si scrive la soluzione Ebla

E Empoli

B Bologna

L Livorno

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N R A E R E F Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FRENARE" FRENARE

