Ambiente naturale nei cruciverba: la soluzione è Habitat

Home / Soluzioni Cruciverba / Ambiente naturale

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ambiente naturale' è 'Habitat'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

HABITAT

Curiosità e Significato di Habitat

La parola Habitat è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Habitat.

Perché la soluzione è Habitat? HABITAT indica l'ambiente naturale in cui un organismo vive, si riproduce e cresce, come foreste, laghi o praterie. È il contesto che permette alle specie di sopravvivere e svilupparsi, adattandosi alle condizioni specifiche del luogo. Conoscere il proprio habitat aiuta a comprendere meglio la natura e l'importanza di preservare gli ambienti in cui vivono le diverse forme di vita.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L ambiente naturaleLa svariata quantità di esseri in un ambiente naturaleUn ambiente naturale umido ricco di flora e faunaUno naturale è il caucciùLa adottano le aziende che hanno a cuore l ambiente

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Habitat

Stai cercando la risposta alla definizione "Ambiente naturale"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

H Hotel

A Ancona

B Bologna

I Imola

T Torino

A Ancona

T Torino

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T U A Q R S E U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "QUESTURA" QUESTURA

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.