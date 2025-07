Viaggia per gli spazi siderali nei cruciverba: la soluzione è Astronave

Home / Soluzioni Cruciverba / Viaggia per gli spazi siderali

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Viaggia per gli spazi siderali' è 'Astronave'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASTRONAVE

Curiosità e Significato di Astronave

Hai risolto il cruciverba con Astronave? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Astronave.

Perché la soluzione è Astronave? Un'astronave è un veicolo progettato per viaggiare nello spazio, consentendo agli astronauti di esplorare pianeti, stelle e galassie lontane. È il mezzo che permette all'uomo di andare oltre i confini terrestri, affrontando le sfide del vuoto cosmico. Grazie alle astronavi, possiamo imparare di più sull'universo e sognare un futuro tra le stelle.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Immensi come gli spazi sideraliSpazi in mqIl gas negli spazi fra le stelleUna protesta in cui si occupano spazi pubbliciViaggia con tante auto

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Astronave

Se "Viaggia per gli spazi siderali" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

S Savona

T Torino

R Roma

O Otranto

N Napoli

A Ancona

V Venezia

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R L T S I O A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RISALTO" RISALTO

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.