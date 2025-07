Va sempre stretto a un dado nei cruciverba: la soluzione è Bullone

BULLONE

Curiosità e Significato di Bullone

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Bullone, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Bullone? Un bullone è un elemento di fissaggio con filettatura, usato per unire due o più pezzi. Si inserisce attraverso fori e viene serrato con una rondella e un dado, mantenendo le parti saldamente insieme. La sua forma robusta e il filetto lo rendono indispensabile in molte costruzioni e riparazioni, garantendo stabilità e sicurezza in ogni struttura.

Come si scrive la soluzione Bullone

Hai trovato la definizione "Va sempre stretto a un dado" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

U Udine

L Livorno

L Livorno

O Otranto

N Napoli

E Empoli

