SOLUZIONE: PIAGA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ferita che va tenuta sempre ben disinfettata" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ferita che va tenuta sempre ben disinfettata". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Piaga? Una lesione sulla pelle che richiede una corretta cura per evitare infezioni. È importante mantenerla sempre pulita e disinfettata per favorire una guarigione rapida. Trascurare questa precauzione può portare a complicazioni e infezioni più gravi. La cura adeguata di questa condizione è fondamentale per proteggere la salute e prevenire problemi futuri.

La definizione "Ferita che va tenuta sempre ben disinfettata" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ferita che va tenuta sempre ben disinfettata" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Piaga:

P Padova I Imola A Ancona G Genova A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ferita che va tenuta sempre ben disinfettata" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

