Usa… i tarocchi per chi vuol conoscere il futuro nei cruciverba: la soluzione è Cartomante

Home / Soluzioni Cruciverba / Usa… i tarocchi per chi vuol conoscere il futuro

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Usa… i tarocchi per chi vuol conoscere il futuro' è 'Cartomante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARTOMANTE

Curiosità e Significato di Cartomante

Approfondisci la parola di 10 lettere Cartomante: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Cartomante? Un cartomante è una persona che utilizza i tarocchi per leggere il futuro e offrire consigli su questioni personali o importanti decisioni. Attraverso le carte, interpreta simboli e immagini per svelare possibilità e tendenze nascoste. È un modo antichissimo di cercare risposte e orientarsi nel cammino della vita, aiutando chi desidera conoscere ciò che potrebbe riservare il domani.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Usa i tarocchi per conoscere il futuroUsa i tarocchi per chi vuole conoscere il futuroUsano i tarocchi per chi vuole conoscere il futuroSi usa per conoscere il peso specifico del vinoLeggono il futuro sui tarocchi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Cartomante

La definizione "Usa… i tarocchi per chi vuol conoscere il futuro" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

A Ancona

R Roma

T Torino

O Otranto

M Milano

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

V I B A L B A A S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VALSABBIA" VALSABBIA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.