Una specie di squalo non pericoloso per l uomo nei cruciverba: la soluzione è Verdesca

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Una specie di squalo non pericoloso per l uomo' è 'Verdesca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VERDESCA

Curiosità e Significato di Verdesca

Approfondisci la parola di 8 lettere Verdesca: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Verdesca? La verdesca è un tipo di squalo non aggressivo e generalmente innocuo per gli umani. Si distingue per il suo corpo snello e il colore verde-oliva, vivendo soprattutto nelle acque temperate e profonde. Non rappresenta una minaccia per le persone, rendendola una presenza affascinante e meno temuta tra i predatori marini. È un esempio di come anche i predatori possono essere pacifici e curiosi nei confronti dell'uomo.

Come si scrive la soluzione Verdesca

Hai trovato la definizione "Una specie di squalo non pericoloso per l uomo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

V Venezia

E Empoli

R Roma

D Domodossola

E Empoli

S Savona

C Como

A Ancona

