Un parere in tribunale nei cruciverba: la soluzione è Giudizio

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un parere in tribunale' è 'Giudizio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GIUDIZIO

Curiosità e Significato di Giudizio

Perché la soluzione è Giudizio? Giudizio indica la decisione presa da un tribunale su una controversia legale, basata su analisi e prove presentate. È l'espressione ufficiale della conclusione di un processo giudiziario, che può essere favorevole o sfavorevole alle parti coinvolte. In sostanza, rappresenta il pronunciamento finale di un giudice su una questione. Un esempio pratico è quando si dice il giudizio è stato emesso, ovvero si è arrivati a una conclusione ufficiale.

Come si scrive la soluzione Giudizio

La definizione "Un parere in tribunale" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

G Genova

I Imola

U Udine

D Domodossola

I Imola

Z Zara

I Imola

O Otranto

