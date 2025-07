La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un atleta... a cavallo' è 'Fantino' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FANTINO

La soluzione Fantino di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Fantino per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Fantino? Il termine fantino indica il cavallerizzo che cavalca un purosangue, spesso durante le corse di ippica o nelle competizioni equestre. È un professionista esperto, capace di guidare il cavallo al massimo delle sue potenzialità. La parola deriva dal latino fantinus, associato a chi siede a cavallo, sottolineando l'abilità e la collaborazione tra uomo e animale in gara.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Favoloso animale simile a un cavalloI più ruvidi peli di cavalloCascate a cavallo tra USA e CanadaNella chioma del cavalloNell atleta e nei ciclisti

Hai davanti la definizione "Un atleta... a cavallo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

F Firenze

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

N Napoli

O Otranto

G S F C A I D C A A R C S A O I

Mostra soluzione