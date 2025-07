Tutte singolarmente nei cruciverba: la soluzione è Ognuna

OGNUNA

Curiosità e Significato di Ognuna

Approfondisci la parola di 6 lettere Ognuna: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Ognuna? Ognuna significa letteralmente ciascuna delle singole parti o persone. È usata per indicare che qualcosa si riferisce a ogni elemento di un insieme, senza eccezioni. Ad esempio, si può dire ognuna delle ragazze per parlare di tutte le singole persone coinvolte. In breve, è un modo per sottolineare l’unicità e la singolarità di ogni componente di un gruppo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Hanno tutte un tettoLe donne tutte curvePortano tutte a RomaIntrovabili malgrado tutte le ricerche effettuateSi fanno per pensarle tutte

Come si scrive la soluzione Ognuna

Hai davanti la definizione "Tutte singolarmente" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

O Otranto

G Genova

N Napoli

U Udine

N Napoli

A Ancona

