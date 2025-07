Sterile, privo di germi nei cruciverba: la soluzione è Asettico

ASETTICO

Curiosità e Significato di Asettico

Approfondisci la parola di 8 lettere Asettico: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Asettico? Sterile, privo di germi si riferisce a qualcosa che è completamente pulito e privo di microrganismi nocivi. Il termine asettico indica un ambiente o un'area che garantisce questa totale assenza di germi, fondamentale in ambito medico, chirurgico e scientifico per prevenire infezioni e garantire la massima sicurezza. In breve, un ambiente asettico assicura una protezione totale contro contaminazioni indesiderate.

Come si scrive la soluzione Asettico

Se "Sterile, privo di germi" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

S Savona

E Empoli

T Torino

T Torino

I Imola

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R S M T A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SMART" SMART

