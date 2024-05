Sterile priva di germi

Aggettivo, forma flessa

Curiosità su: La meningite asettica è l'infiammazione delle meningi, una membrana che copre il cervello e il midollo spinale nei pazienti il cui risultato del test del liquido cerebrale spinale è negativo con le normali colture batteriche. La meningite asettica è causata da virus, micobatteri, spirochete, funghi, farmaci e tumori maligni. Un campione di liquido cerebrospinale viene prelevato dalla puntura lombare e sono testati i livelli di leucociti per determinare se c'è un'infezione e quale sia la causa della meningite. I sintomi sono gli stessi sia per la meningite che per la meningite asettica, ma la gravità dei sintomi e il trattamento possono dipendere da una determinata causa. La causa più comune di meningite asettica è da infezione virale. Altre cause possono includere effetti collaterali da farmaci e disturbi del tessuto connettivo.

asettica f sing

(medicina) plurale di asettico

Sillabazione

a | sèt | ti | ca

Pronuncia

IPA: /a'zttika/

Etimologia / Derivazione

vedi asettico

Sinonimi

(medicina) sterile, sterilizzata, disinfettata, antisettica

sterile, sterilizzata, disinfettata, antisettica ( senso figurato ) impersonale, fredda

impersonale, fredda (senso figurato) impassibile, anonima

Contrari