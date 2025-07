Sportivi che si aiutano con le mani e con i piedi nei cruciverba: la soluzione è Scalatori

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Sportivi che si aiutano con le mani e con i piedi' è 'Scalatori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCALATORI

Curiosità e Significato di Scalatori

Perché la soluzione è Scalatori? Gli scalatori sono persone che si arrampicano utilizzando mani e piedi per salire su pareti, rocce o strutture elevate. Questa attività richiede forza, equilibrio e tecnica, ed è praticata sia in natura che in ambienti indoor. Gli scalatori affrontano sfide fisiche e mentali per raggiungere la cima, dimostrando abilità e determinazione in ogni passo verso l’alto. Un vero sport di perseveranza e passione.

Come si scrive la soluzione Scalatori

La definizione "Sportivi che si aiutano con le mani e con i piedi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

C Como

A Ancona

L Livorno

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

