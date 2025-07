Serve per chi fuma nei cruciverba: la soluzione è Portacenere

Home / Soluzioni Cruciverba / Serve per chi fuma

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Serve per chi fuma' è 'Portacenere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PORTACENERE

Curiosità e Significato di Portacenere

Vuoi sapere di più su Portacenere? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 11 lettere nella pagina dedicata: Portacenere.

Perché la soluzione è Portacenere? Serve per chi fuma si riferisce a un oggetto progettato per contenere le cicche di sigaretta e mantenere l’ambiente pulito. È un piccolo accessorio pratico, spesso portatile, chiamato portacenere. Utilizzato sia in casa che all’aperto, aiuta a smaltire correttamente le cicche e a rispettare l’igiene pubblica. È un alleato discreto per chi fuma e vuole fare la propria parte.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Serve vini con il maritoServe per l abboccamentoQuello di parole serve per spiegarsiIl barman lo serve al suo clienteSenza filo non serve

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Portacenere

Stai cercando la risposta alla definizione "Serve per chi fuma"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

O Otranto

R Roma

T Torino

A Ancona

C Como

E Empoli

N Napoli

E Empoli

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

B T S R I A C I A O I L N T N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INCONTRASTABILI" INCONTRASTABILI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.