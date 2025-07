Scivolare seduti sulla neve o trainati da cani nei cruciverba: la soluzione è Slittare

Home / Soluzioni Cruciverba / Scivolare seduti sulla neve o trainati da cani

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Scivolare seduti sulla neve o trainati da cani' è 'Slittare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SLITTARE

Curiosità e Significato di Slittare

Vuoi sapere di più su Slittare? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Slittare.

Perché la soluzione è Slittare? Slittare significa scivolare seduti o sdraiati sulla neve, spesso utilizzando un'asse di legno o un'apposita tavola, oppure essere trainati da cani attraverso percorsi innevati. È un’attività divertente e adatta a tutte le età, perfetta per godersi l'inverno in compagnia. In poche parole, è il modo spassoso di scendere dalle colline innevate con energia e allegria.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Mugolare di caniUna neve mattutinaLa carrozza sulla neveDistingue i caniCani da ferma dal pelo folto e ispido

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Slittare

Hai trovato la definizione "Scivolare seduti sulla neve o trainati da cani" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

L Livorno

I Imola

T Torino

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R O R A O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OR ORA" OR ORA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.