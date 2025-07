Rimane dopo un falò nei cruciverba: la soluzione è Cenere

CENERE

Curiosità e Significato di Cenere

Approfondisci la parola di 6 lettere Cenere: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Cenere? La parola cenere indica le particelle residuali che rimangono dopo che un fuoco si è spento, simbolo di ciò che resta quando tutto brucia. È spesso usata anche in senso figurato per rappresentare ciò che rimane di qualcosa, come tracce o ricordi. In breve, la cenere è ciò che rimane dopo un falò, un simbolo di ciò che si consuma e si trasforma.

Come si scrive la soluzione Cenere

Hai trovato la definizione "Rimane dopo un falò" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

E Empoli

N Napoli

E Empoli

R Roma

E Empoli

