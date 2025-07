Quello di carte crolla al minimo soffio di vento nei cruciverba: la soluzione è Castello

CASTELLO

Curiosità e Significato di Castello

Perché la soluzione è Castello? Un castello è una grande struttura fortificata, anticamente costruita per difendere i territori. Spesso situato su colline o in punti strategici, rappresenta potere e prestigio. La sua robustezza resiste anche ai minimi stimoli, come un soffio di vento, che non lo scuote facilmente. È simbolo di storia, protezione e maestria architettonica. Un castello racconta storie di epoche passate e di eroi leggendari.

Come si scrive la soluzione Castello

C Como

A Ancona

S Savona

T Torino

E Empoli

L Livorno

L Livorno

O Otranto

