Si spiega al vento

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Si spiega al vento' è 'Vela'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VELA

Perché la soluzione è Vela? La vela rappresenta un elemento fondamentale nella navigazione, poiché consente alle imbarcazioni di sfruttare la forza del vento per muoversi attraverso le acque. La sua funzione è spiegata al vento, poiché questa parte della barca si adatta alle variazioni di direzione e intensità dell’aria, catturando le correnti per generare propulsione. La capacità di una vela di adattarsi alle condizioni atmosferiche ne permette l’efficacia e la manovrabilità, rendendo la navigazione più efficiente.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si spiega al vento". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Si spiega al vento nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Vela

Quando la definizione "Si spiega al vento" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si spiega al vento" conferma che la soluzione 'Vela' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Vela

V Venezia E Empoli L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si spiega al vento" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Vela' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: È utile se tira ventoS affloscia nella bonacciaÈ fissata ad un alberoCi si può giocare grazie al ventoSi spiega al voloSi gonfia spiegata al ventoSi vizia al chiusoSi dispongono intorno al piatto