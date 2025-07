Può precedere duca nei cruciverba: la soluzione è Arci

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Può precedere duca' è 'Arci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARCI

Curiosità e Significato di Arci

La parola Arci è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Arci.

Perché la soluzione è Arci? Arci è un'associazione culturale e ricreativa che promuove eventi, socialità e iniziative artistiche in Italia. Nato come movimento di sinistra, oggi coinvolge persone di ogni estrazione per valorizzare il diritto alla cultura e al tempo libero. Spesso si trova vicino a centri urbani, offrendo spazi di incontro e partecipazione per tutti. Un vero punto di riferimento per la vita sociale italiana.

Come si scrive la soluzione Arci

Se ti sei imbattuto nella definizione "Può precedere duca", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

R Roma

C Como

I Imola

