Prosciolta dall accusa nei cruciverba: la soluzione è Assolta

Home / Soluzioni Cruciverba / Prosciolta dall accusa

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Prosciolta dall accusa' è 'Assolta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASSOLTA

Curiosità e Significato di Assolta

Non fermarti alla soluzione! Conosci Assolta più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Assolta.

Perché la soluzione è Assolta? Assolta indica che una persona è stata dichiarata non colpevole in un processo legale. Significa che l'imputato non ha ricevuto condanne e viene quindi considerato libero da ogni accusa. È un termine molto usato nel linguaggio giuridico per sottolineare l'esito positivo di un procedimento giudiziario, confermando l'innocenza di chi era sotto indagine o accusa.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Scagiona dall accusaCamonica: è percorsa dall OglioCapital = il margine ottenuto dall investimentoFu amata dall imperatore TitoSostiene l accusa

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Assolta

Se ti sei imbattuto nella definizione "Prosciolta dall accusa", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

S Savona

S Savona

O Otranto

L Livorno

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I T R D O O R I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RODITORI" RODITORI

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.