Prendere un premio nei cruciverba: la soluzione è Ricevere

Home / Soluzioni Cruciverba / Prendere un premio

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Prendere un premio' è 'Ricevere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RICEVERE

Curiosità e Significato di Ricevere

Vuoi sapere di più su Ricevere? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Ricevere.

Perché la soluzione è Ricevere? Prendere un premio significa ricevere un riconoscimento o un trofeo per un risultato eccezionale. La parola ricevere indica l'atto di ottenere qualcosa, spesso come risultato di meriti o successi. È un termine usato comunemente quando si parla di premi, doni o notizie positive, sottolineando l'atto di accogliere con gioia ciò che ci viene donato o confermato.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Designa un premio poco ambitoI cittadini che ospitano il Gran Premio dell Emilia-RomagnaPremio per diviDario premio NobelBevande digestive che si possono prendere anche al bar

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Ricevere

Stai cercando la risposta alla definizione "Prendere un premio"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

R Roma

I Imola

C Como

E Empoli

V Venezia

E Empoli

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A À T M C L I A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CALAMITÀ" CALAMITÀ

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.