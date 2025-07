Prende parte alle marce nei cruciverba: la soluzione è Podista

PODISTA

Curiosità e Significato di Podista

La soluzione Podista di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Podista per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Podista? Il termine podista indica chi prende parte alle marce o alle corse a piedi, come le passeggiate sportive o le competizioni di corsa. È un appassionato di attività all'aria aperta e di movimento, spesso praticata per mantenersi in forma o per divertimento. Chi è podista si dedica con entusiasmo a questa sana abitudine, vivendo la corsa come stile di vita.

Come si scrive la soluzione Podista

Hai davanti la definizione "Prende parte alle marce" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

O Otranto

D Domodossola

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A A B R C E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ACERBA" ACERBA

