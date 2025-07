Possono formare filari nei cruciverba: la soluzione è Viti

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Possono formare filari' è 'Viti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VITI

Curiosità e Significato di Viti

Perché la soluzione è Viti? Le viti sono piante rampicanti o arbustive che, grazie ai loro tralci, possono formare filari ordinati e ben definiti. Questa caratteristica le rende ideali per creare siepi, recinzioni naturali o filari coltivati in vigneti e orti. La loro capacità di crescere in lunghezza e di essere potate permette di ottenere strutture fitte e compatte, fondamentali per la produzione e il paesaggio agricolo.

Come si scrive la soluzione Viti

V Venezia

I Imola

T Torino

I Imola

