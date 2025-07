Possono formare pile nei cruciverba: la soluzione è Piatti

PIATTI

Curiosità e Significato di Piatti

Perché la soluzione è Piatti? I piatti sono oggetti di ceramica o porcellana usati per servire e consumare cibo. Possono essere impilati uno sopra l’altro, creando delle pile pratiche da riporre e trasportare. Sono elementi fondamentali in ogni cucina e tavola, simbolo di convivialità e cura nella presentazione dei pasti. Insomma, i piatti sono alleati indispensabili per gustare le pietanze con stile e ordine.

Come si scrive la soluzione Piatti

Se ti sei imbattuto nella definizione "Possono formare pile", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

I Imola

A Ancona

T Torino

T Torino

I Imola

