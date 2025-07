Poche, carenti nei cruciverba: la soluzione è Scarse

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Poche, carenti' è 'Scarse'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCARSE

Curiosità e Significato di Scarse

La soluzione Scarse di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Scarse per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Scarse? Scarse indica una quantità limitata o insufficiente di qualcosa, come risorse, elementi o caratteristiche. Quando qualcosa è scarso, manca di abbondanza e si presenta in misura ridotta rispetto alle necessità. È un termine spesso usato per descrivere carenze o deficit, rendendo evidente la mancanza di qualcosa di fondamentale o desiderato. In breve, rappresenta la condizione di essere poco o nulla abbondante.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Comprende poche lettereTutt altro che pocheDisegno con poche lineeNe fa poche lo sbrigativoPoche parole inviate via cellulare

Come si scrive la soluzione Scarse

Non riesci a risolvere la definizione "Poche, carenti"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

C Como

A Ancona

R Roma

S Savona

E Empoli

