PISTARD

Curiosità e Significato di Pistard

Perché la soluzione è Pistard? Pedala su un anello al coperto fa riferimento a chi utilizza una pista circolare all’interno, tipicamente per allenarsi o divertirsi. La parola corretta è pistard: si tratta di un ciclista specializzato nelle gare su pista, un atleta che sfida i propri limiti in velodromo. Un vero maestro dell’arte di pedalare in cerchio, anche in ambienti coperti.

Come si scrive la soluzione Pistard

P Padova

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

R Roma

D Domodossola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R U I D V I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RUVIDI" RUVIDI

