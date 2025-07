Pagano in sterline nei cruciverba: la soluzione è Inglesi

INGLESI

Curiosità e Significato di Inglesi

Perché la soluzione è Inglesi? Pagano in sterline è un gioco di parole che indica gli inglesi, ovvero le persone provenienti dal Regno Unito. La chiave sta nel collegare pagano (che richiama il concetto di pagare) con sterline (la valuta britannica). Quindi, il termine suggerisce gli inglesi, noti per usare le sterline come moneta ufficiale. Un modo creativo per descrivere i cittadini del Regno Unito in modo divertente e originale.

Come si scrive la soluzione Inglesi

I Imola

N Napoli

G Genova

L Livorno

E Empoli

S Savona

I Imola

