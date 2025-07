Pacchi da 500 fogli nei cruciverba: la soluzione è Risme

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Pacchi da 500 fogli' è 'Risme'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RISME

Curiosità e Significato di Risme

La parola Risme è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Risme.

Perché la soluzione è Risme? Una risma è un insieme di fogli di carta uniti tra loro, solitamente 500, usato per stampare o scrivere. È un termine comune nei negozi di cancelleria e rappresenta la quantità standard di fogli in una confezione. Conoscere questa parola aiuta a capire meglio le dimensioni e le quantità di materiale cartaceo, rendendo più semplice acquistare quello che serve per lavoro o studio.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Pacchi di 500 fogliCorrisponde a 500 fogli di cartaPacco da 500 fogli di cartaUn pacco con 500 fogli di cartaP + un pacco di 500 fogli

Come si scrive la soluzione Risme

Hai trovato la definizione "Pacchi da 500 fogli" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

R Roma

I Imola

S Savona

M Milano

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I A I F F C C A E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "EFFICACIA" EFFICACIA

