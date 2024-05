La Soluzione ♚ Ha un nodo scorsoio La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : LACCIO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Ha un nodo scorsoio. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Ha un nodo scorsoio: nodo scorsoio di serrare l'occhiello in risposta alla tensione della corda lo ha tragicamente associato alla morte per impiccamento che questo nodo produce... Il laccio emostatico è un dispositivo medico che serve a comprimere il flusso sanguigno. Viene generalmente utilizzato durante un prelievo di sangue o durante interventi di primo o pronto soccorso estremamente urgenti per il trattamento di emorragie esterne.

