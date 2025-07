Membrana di rivestimento della cavità addominale nei cruciverba: la soluzione è Peritoneo

Home / Soluzioni Cruciverba / Membrana di rivestimento della cavità addominale

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Membrana di rivestimento della cavità addominale' è 'Peritoneo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PERITONEO

Curiosità e Significato di Peritoneo

Vuoi sapere di più su Peritoneo? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Peritoneo.

Perché la soluzione è Peritoneo? Il peritoneo è una sottile membrana che riveste la cavità addominale e gli organi al suo interno, come stomaco, intestino e fegato. Questa membrana svolge un ruolo fondamentale nel proteggere, lubrificare e mantenere in posizione gli organi addominali, facilitando i loro movimenti durante le attività quotidiane. È un elemento essenziale per il corretto funzionamento dell'apparato digerente e della salute generale dell'addome.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sottile membrana che riveste la cavità addominaleMembrana della cavità addominaleLa membrana che riveste la cavità addominaleTecnica chirurgica per l esame della cavità addominaleMembrana addominale

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Peritoneo

Non riesci a risolvere la definizione "Membrana di rivestimento della cavità addominale"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

E Empoli

R Roma

I Imola

T Torino

O Otranto

N Napoli

E Empoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R V I I Z S E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SERVIZI" SERVIZI

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.