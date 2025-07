Lo sono i morbidissimi shahtoosh nei cruciverba: la soluzione è Scialli

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo sono i morbidissimi shahtoosh' è 'Scialli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCIALLI

Curiosità e Significato di Scialli

La parola Scialli è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Scialli.

Perché la soluzione è Scialli? Gli scialli sono capi di abbigliamento eleganti e leggeri, spesso realizzati con tessuti pregiati come il Kashmir o lo shahtoosh, noti per la loro morbidezza. Utilizzati tradizionalmente per proteggersi dal freddo durante le stagioni più fredde, rappresentano anche un simbolo di stile e raffinatezza. Indossare uno scialle significa avvolgersi in un comfort sofisticato, un vero tocco di classe.

Come si scrive la soluzione Scialli

La definizione "Lo sono i morbidissimi shahtoosh" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

C Como

I Imola

A Ancona

L Livorno

L Livorno

I Imola

