Lo sono gli ecclesiastici nei cruciverba: la soluzione è Chierici

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo sono gli ecclesiastici

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo sono gli ecclesiastici' è 'Chierici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CHIERICI

Curiosità e Significato di Chierici

Non fermarti alla soluzione! Conosci Chierici più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Chierici.

Perché la soluzione è Chierici? Gli ecclesiastici sono i membri del clero, ovvero coloro che ricoprono ruoli religiosi all’interno di chiese e comunità spirituali. Tra questi troviamo sacerdoti, monaci e vescovi, figure dedicate alla cura delle anime e alle funzioni divine. Conoscere chi sono gli ecclesiastici aiuta a comprendere meglio il mondo religioso e le sue istituzioni. In sintesi, rappresentano l’insieme dei ministri della fede.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo sono tanto i Comaschi quanto i LecchesiLo sono le atlete che utilizzano sostanze stupefacentiLo sono i frutti in scatolaLo sono pansotti e agnolottiLo sono molte piante

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Chierici

Hai trovato la definizione "Lo sono gli ecclesiastici" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

H Hotel

I Imola

E Empoli

R Roma

I Imola

C Como

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T S P O E T C I O S O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "STETOSCOPIO" STETOSCOPIO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.