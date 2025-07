Lo è un organismo che effettua la fotosintesi nei cruciverba: la soluzione è Autotrofo

AUTOTROFO

Curiosità e Significato di Autotrofo

Perché la soluzione è Autotrofo? L'autotrofo è un organismo in grado di produrre il proprio nutrimento sfruttando l'energia della luce, grazie alla fotosintesi. Questi esseri viventi, come le piante e alcune alghe, trasformano anidride carbonica e acqua in zuccheri utili alla loro vita. Sono fondamentali per l'equilibrio degli ecosistemi, perché creano il cibo che sostiene molte altre forme di vita sulla Terra.

Come si scrive la soluzione Autotrofo

A Ancona

U Udine

T Torino

O Otranto

T Torino

R Roma

O Otranto

F Firenze

O Otranto

