Lo effettua il calciatore bloccando il pallone nei cruciverba: la soluzione è Stop

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo effettua il calciatore bloccando il pallone

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Lo effettua il calciatore bloccando il pallone' è 'Stop'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STOP

Curiosità e Significato di Stop

Vuoi sapere di più su Stop? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Stop.

Perché la soluzione è Stop? Stop è un termine usato nel calcio per indicare l'atto di bloccare il pallone con il piede o altre parti del corpo, impedendo che continui a muoversi. È una mossa fondamentale per controllare il gioco e prepararsi a passare o dribblare. In breve, quando un calciatore ferma il pallone, sta effettuando uno stop, una manovra essenziale per mantenere il possesso e organizzare l’azione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo Stoickov ex calciatore Pallone d oro nel 1994Lo effettua l archeologoLo effettua dal fondo il portiereIl calciatore l effettua da bordo campoLe entrate basse del calciatore sul pallone

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Stop

Hai davanti la definizione "Lo effettua il calciatore bloccando il pallone" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

T Torino

O Otranto

P Padova

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R E G L A I R E O R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "IRREGOLARE" IRREGOLARE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.