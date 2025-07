Le linee più lunghe del campo di calcio nei cruciverba: la soluzione è Laterali

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Le linee più lunghe del campo di calcio' è 'Laterali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LATERALI

Curiosità e Significato di Laterali

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Laterali, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Laterali? Le linee più lunghe del campo di calcio sono quelle laterali, chiamate anche linee laterali. Queste delimitano i lati del campo e sono fondamentali per stabilire da dove si effettua la rimessa in gioco. La loro lunghezza è maggiore rispetto alle linee di porta e di centrocampo, rendendo il loro nome perfettamente adatto a questa definizione. Sono un elemento essenziale per il gioco e la sua regolarità.

Come si scrive la soluzione Laterali

Hai trovato la definizione "Le linee più lunghe del campo di calcio" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

L Livorno

A Ancona

T Torino

E Empoli

R Roma

A Ancona

L Livorno

I Imola

