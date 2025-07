Lampada a pile nei cruciverba: la soluzione è Torcia

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lampada a pile' è 'Torcia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TORCIA

Curiosità e Significato di Torcia

Non fermarti alla soluzione! Conosci Torcia più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Torcia.

Perché la soluzione è Torcia? Una lampada a pile è un dispositivo portatile alimentato da batterie, pensato per illuminare ambienti o percorsi senza bisogno di una presa di corrente. È ideale per escursioni, emergenze o utilizzi quotidiani in movimento, offrendo luce ovunque ci serva. La soluzione più comune a questo indovinello è proprio la torcia, uno strumento pratico e versatile che ci accompagna sempre.

Come si scrive la soluzione Torcia

Hai trovato la definizione "Lampada a pile" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

O Otranto

R Roma

C Como

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L O R C O O T L N Mostra soluzione



