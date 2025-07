La penisola dei golfi di Aden ed Oman nei cruciverba: la soluzione è Arabia

ARABIA

Curiosità e Significato di Arabia

Perché la soluzione è Arabia? L'Arabia è una vasta regione del Medio Oriente, che comprende principalmente la Penisola Arabica, famosa per i suoi deserti infiniti e le sue ricche tradizioni culturali. Questa terra, tra Aden e Oman, rappresenta un crocevia storico tra Africa, Asia ed Europa, ed è oggi fondamentale per l’economia mondiale grazie alle sue riserve di petrolio. Un territorio di grande fascino e importanza strategica.

