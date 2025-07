La parente povera dell aspirapolvere nei cruciverba: la soluzione è Scopa

SCOPA

Curiosità e Significato di Scopa

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Scopa, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Scopa? Scopa è un termine che indica l'utensile tradizionale usato per pulire i pavimenti, composto da un manico e setole. La sua parente povera dell'aspirapolvere si riferisce a una versione più semplice e meno tecnologica, ma comunque efficace, di questo strumento di pulizia. In sostanza, è l'antenato manuale del moderno aspirapolvere, perfetto per chi preferisce metodi più pratici e immediati.

Come si scrive la soluzione Scopa

Hai davanti la definizione "La parente povera dell aspirapolvere" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

C Como

O Otranto

P Padova

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O O A L L P Mostra soluzione



