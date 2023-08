Una lucertola notturna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una lucertola notturna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : GECO

Una lucertola notturna

Il geco è una lucertola notturna nota per le sue abilità aderenti e il suo stile di vita prevalentemente notturno. Appartenente alla famiglia dei Gekkonidae, il geco è diffuso in tutto il mondo, specialmente in climi tropicali e subtropicali. Le caratteristiche più distintive includono dita dotate di piccoli artigli adesivi, che consentono loro di aderire facilmente a pareti e soffitti, e la capacità di emettere suoni particolari. Durante la notte, i geco escono per cacciare insetti e si rivelano utili controllori naturali delle popolazioni di insetti indesiderati. La loro adattabilità e le peculiarità biologiche li rendono affascinanti soggetti di studio.

