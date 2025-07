La governò Papandrèu nei cruciverba: la soluzione è Grecia

Home / Soluzioni Cruciverba / La governò Papandrèu

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La governò Papandrèu' è 'Grecia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GRECIA

Curiosità e Significato di Grecia

Non fermarti alla soluzione! Conosci Grecia più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Grecia.

Perché la soluzione è Grecia? La governò Papandrèu si riferisce a un modo di dire che indica un periodo di forte leadership o di governo deciso, spesso associato alla Grecia antica. La parola Grecia rappresenta anche un simbolo di civiltà, filosofia e storia. In questo contesto, richiamare la Grecia significa evocare l'idea di un passato ricco di innovazione e pensiero, fondamentale per il mondo moderno.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Danno inizio alla crisi di governoForma di governo riservata ai nobiliMario ex Capo del GovernoÈ stato capo del governo spagnoloLo è il presidente del Consiglio dimissionario invitato a formare un nuovo governo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Grecia

Non riesci a risolvere la definizione "La governò Papandrèu"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

G Genova

R Roma

E Empoli

C Como

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G B L E N O I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "IGNOBEL" IGNOBEL

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.