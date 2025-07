L espressione latina che vale Stia attento nei cruciverba: la soluzione è Caveat

CAVEAT

Curiosità e Significato di Caveat

Hai risolto il cruciverba con Caveat? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Caveat.

Perché la soluzione è Caveat? CAVEAT è un termine latino che significa attento o fate attenzione. Viene usato per avvertire qualcuno di fare attenzione a qualcosa, come in avvisi legali o avvertimenti. È un modo elegante e preciso per segnalare che bisogna essere cauti o considerare bene una situazione prima di agire. In sostanza, invita alla prudenza e alla riflessione prima di prendere una decisione.

Come si scrive la soluzione Caveat

Stai cercando la risposta alla definizione "L espressione latina che vale Stia attento"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

V Venezia

E Empoli

A Ancona

T Torino

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I E A D U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ADIEU" ADIEU

