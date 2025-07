L attore che ha vinto l Oscar per il film Via da Las Vegas nei cruciverba: la soluzione è Nicolas Cage

Home / Soluzioni Cruciverba / L attore che ha vinto l Oscar per il film Via da Las Vegas

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'L attore che ha vinto l Oscar per il film Via da Las Vegas' è 'Nicolas Cage'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NICOLAS CAGE

Curiosità e Significato di Nicolas Cage

La parola Nicolas Cage è una soluzione di 11 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Nicolas Cage.

Perché la soluzione è Nicolas Cage? Nicolas Cage è un attore statunitense noto per le sue interpretazioni intense e variopinte. Ha vinto l'Oscar come miglior attore protagonista per il film Via da Las Vegas, dove interpreta un personaggio complesso e autodistruttivo. La sua carriera è caratterizzata da ruoli diversificati, che spaziano dal dramma alla commedia, rendendolo uno degli attori più riconoscibili di Hollywood.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Film del 2016 diretto da Damien Chazelle che ha vinto 6 OscarLa Streep che ha vinto tre OscarHa vinto 4 Oscar con il suo film Gli spietatiIl film di Bertolucci che ha vinto il Premio OscarLa Meryl che ha vinto tre premi Oscar

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Nicolas Cage

Stai cercando la risposta alla definizione "L attore che ha vinto l Oscar per il film Via da Las Vegas"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

N Napoli

I Imola

C Como

O Otranto

L Livorno

A Ancona

S Savona

C Como

A Ancona

G Genova

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A A T P E N U R S N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PUNTARENAS" PUNTARENAS

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.