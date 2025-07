Kidman in Eyes Wide Shut nei cruciverba: la soluzione è Nicole

NICOLE

Curiosità e Significato di Nicole

Perché la soluzione è Nicole? Nicole è un nome femminile di origine italiana e francese, spesso associato a personaggi eleganti e raffinate. È anche il nome di alcune attrici famose, come Nicole Kidman, simbolo di talento e classe internazionale. La parola evoca delicatezza, charme e un tocco di mistero, proprio come le sfumature che si celano dietro il volto di chi porta questo nome, rendendola unica e affascinante.

Come si scrive la soluzione Nicole

N Napoli

I Imola

C Como

O Otranto

L Livorno

E Empoli

