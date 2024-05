La protagonista di Eyes Wide Shut

Aggettivo, forma flessa

Nicole Kidman è un'attrice australiana

australiana

riferito all'Australia Nicole Kidman è un'attrice australiana

Sostantivo

australiana f sing

(sport) nel ciclismo competizione su pista ad inseguimento tra più corridori che partono nello stesso tempo da punti opposti, tentando di effettuare un prefissato numero di giri in un tempo minore di quello degli avversari

Sostantivo, forma flessa

australiana f sing

abitante dell'Australia

Sillabazione

au | stra | lià | na

Pronuncia

Etimologia / Derivazione

da Australia