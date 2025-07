Ingenuo, fanciullesco nei cruciverba: la soluzione è Infantile

INFANTILE

Curiosità e Significato di Infantile

Hai risolto il cruciverba con Infantile? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Infantile.

Perché la soluzione è Infantile? Infantile indica un atteggiamento o comportamento tipico di un bambino, spesso caratterizzato da ingenuità, immaturità o mancanza di serietà. Può riferirsi a persone che agiscono con semplicità, senza riflettere o assumersi responsabilità adulte. La parola sottolinea una certa innocenza o anche superficialità, ed è usata per descrivere atteggiamenti poco evoluti rispetto alla fase adulta. Riflette un modo di essere che, pur naturale in età giovane, può risultare poco appropriato in contesti più maturi.

Come si scrive la soluzione Infantile

Stai cercando la risposta alla definizione "Ingenuo, fanciullesco"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

I Imola

N Napoli

F Firenze

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

Z R I O N O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RONZIO" RONZIO

