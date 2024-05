La Soluzione ♚ Stupido o ingenuo La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SCIOCCO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Stupido o ingenuo. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. SCIOCCO

Significato della soluzione per: Stupido o ingenuo Con pane sciocco si intende una tipologia di pane nella produzione del quale è totalmente assente il sale. La diffusione di questo tipo di pane interessa alcune regioni dell'Italia centrale, in particolare Toscana, Umbria, Marche, nel teramano e nel viterbese e la parte della Romagna che fino al 1923 fece parte della Provincia di Firenze, la cosiddetta Romagna Toscana. La varietà prodotta in Toscana è riconosciuta come Pane Toscano DOP.

