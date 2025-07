Il triangolo con tre angoli e tre lati diversi nei cruciverba: la soluzione è Scaleno

Home / Soluzioni Cruciverba / Il triangolo con tre angoli e tre lati diversi

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il triangolo con tre angoli e tre lati diversi' è 'Scaleno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCALENO

Curiosità e Significato di Scaleno

La parola Scaleno è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Scaleno.

Perché la soluzione è Scaleno? Il termine scaleno si riferisce a un triangolo con tre lati di lunghezza diversa e, di conseguenza, tre angoli distinti. È una figura geometrica che si distingue per l’asimmetria, senza lati o angoli uguali. Questo termine è utile per descrivere forme che non presentano simmetria o uguaglianze tra i loro elementi. In breve, uno scaleno è un triangolo unico e irregolare, diverso da tutti gli altri.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il triangolo con i tre lati tutti diversiNe ha tre il triangoloAnime di fantascienza creato unendone tre diversiLa piccola costellazione australe con tre latiParticolare tipo di figura geometrica con tre lati

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Scaleno

La definizione "Il triangolo con tre angoli e tre lati diversi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

C Como

A Ancona

L Livorno

E Empoli

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T E E R T S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TESTER" TESTER

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.